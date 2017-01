Gagliardini-Inter, mancano solo i dettagli

MILANO - Il centrocampista dell'Atalanta Roberto Gagliardini è ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter. La trattativa con il club nerazzurro è avanzata anche se devono essere limati gli ultimi dettagli. Nei prossimi giorni, comunque entro la fine della settimana, dovrebbe arrivare la fumata bianca. Stefano Pioli potrebbe così già avere a disposizione per la partita contro l'Udinese, di domenica all'ora di pranzo, il rinforzo di centrocampo chiesto a Suning.



VIA LIBERA - La proprietà cinese, nelle scorse ore, ha dato il via libera all'acquisto in prestito oneroso con diritto di riscatto che dovrebbe trasformarsi effettivamente in 'obbligo di riscatto' a fine stagione. L'operazione, bonus compresi, si aggira intorno ai 27 milioni di euro. Intanto Gagliardini continua ad allenarsi con l'Atalanta nel centro sportivo di Zingonia e oggi pomeriggio ha regolarmente lavorato con i compagni di squadra. Il centrocampista si dovrebbe legare all'Inter fino al 2021 con un ingaggio da 1,5 milioni di euro a stagione. All'uscita dal centro di allenamento, Gagliardini si è fermato con i tifosi ma non ha rilasciato dichiarazioni: «Ci vediamo domani? Certo, mica muoio», le uniche parole del centrocampista.

MAROTTA - Intanto Marotta, a margine della presentazione di Rincon, ha negato l'interesse della Juventus: «È un bravo giocatore ma non è un profilo funzionale alla nostra causa e per questo non l'abbiamo mai trattato. Abbiamo già Sturaro, Mandragora e Lemina in quel ruolo quindi non si tratta né di beffa né di sorpasso».