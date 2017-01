Sabatini: «Torno presto. Iturbe? Sono certo che al Torino si rilancerà»

ROMA - "Presto torno. E' una notizia? La sto dando a me stesso". L'ex ds della Roma, Walter Sabatini, ai microfoni di Sky Sport, annuncia un suo possibile ritorno in un ruolo operativo dopo la separazione dal club di Trigoria. "Sono a Londra perché vedo partite -spiega a "Calciomercato l'originale"-. E' l'unico posto dove si gioca. La Roma non mi manca perché vivo le partite che giocano e le cose che fanno tutti i giorni con la stessa intensità di sempre. Non come prima, ma la squadra la sento ancora mia".

ITURBE - Uno degli acquisti più importanti di Sabatini alla Roma è stato Juan Manuel Iturbe, ora pronto a trasferirsi al Torino. Una scelta giusta per il giocatore, secondo Sabatini: "Iturbe l'ho pagato 30 milioni? Un po' meno, ma comunque molto. Era un momento in cui poteva essere un giocatore importante per noi. Quanto lo ha pagato il Toro? Credo un po' meno. Sono sicuro che farà ancora in tempo ad esprimere il suo valore, ha solo 23 anni. E' stato vittima un po' del suo stato d'animo e magari non è riuscito ad essere all'altezza di quello che ci si aspettava da lui. Il Torino è la piazza giusta per rilanciarsi. Deve trovare spazio con Iago Falque e Ljajic? Sono tutti della Roma...".

TORREIRA - Una battuta anche con l'avvocato Antonio Romei, braccio destro del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, anche lui a Londra: "Se fossi stato ancora in carica avrei chiesto Torreira alla Sampdoria".