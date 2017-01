Gabigol: «Spero di continuare così». Pioli: «Vogliamo fare bene»

MILANO - Gabigol ha commentato ai microfoni di Inter Channel il suo primo gol con la maglia dell'Inter: «Sono molto contento per il gol e spero di continuare così. Giocare con l'Inter è meraviglioso in qualsiasi ruolo e sono contento della mia prestazione. Il calcio europeo necessita esperienza».



PIOLI - Anche Pioli è soddisfatto del test a Cadice, anche se non è stata un'Inter bellissima: «I ragazzi hanno voglia di far bene e di non fare brutte figure. Chiaro che dai nostri errori dobbiamo migliorare, sappiamo che non siamo ancora perfetti. Inter, doppio Murillo e finalmente Gabigol: 3-2 col brivido alla Real Linense Credo non ci potesse essere miglior allenamento di questo per farci capire ancora una volta che bisogna essere attenti dall'inizio alla fine e credo che queste situazioni le svilupperemo bene durante la settimana. Sono state due partite importanti perché ci hanno permesso di giocare dopo 15 giorni di sosta, quindi prendere conoscenza, ritmo e intensità. Gli avversari ci hanno creato difficoltà, era quello che volevamo. Abbiamo buttato via un po' le scorie delle vacanze e da domani mattina ci prepareremo al meglio perché la partita che conta è quella di domenica. Queste un po' meno ma contavano per mettsi in movimento e giocare undici contro undici, cosa che da tempo non facevamo».

