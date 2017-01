La Roma studia il colpo Badelj. Su di lui c'è anche il Milan

ROMA - Milan non è ancora del Milan. E così la Roma prova a inserirsi. Milan è il nome di battesimo di Badelj, centrocampista della Fiorentina e della nazionale croata, giocatore irrequieto per questioni contrattuali. Badelj è improvvisamente balzato, o meglio dire tornato, in cima alla lista dei desideri di Spalletti per il mercato di gennaio. Non è un’operazione facile, perché è subordinata a una serie di incastri, eppure plausibile e realizzabile.

Jesé può arrivare

MONETIZZARE - La prima condizione per la Roma, come sta verificando in queste ore il dg Baldissoni a Miami nelle riunioni con Pallotta, è vendere. Vendere bene. A più soldi possibile, senza depauperare il patrimonio tecnico della squadra. Il calciatore giusto che soddisfi le esigenze dei dirigenti sarebbe Leandro Paredes, che ha tanti pretendenti (compreso il Milan) e grazie alla giovane età una quotazione di mercato piuttosto elevata: superiore ai 15 milioni di euro. In estate anzi la Roma ne rifiutò 22, proposti a luglio dal Leicester di Claudio Ranieri, ritirandosi dalla corsa molto costosa al guineano Diawara che veniva ritenuto meno funzionale al gioco di Spalletti. Adesso da Trigoria si stanno guardando intorno, senza fretta e anzi con circospezione, per capire se qualcuno ha voglia di agganciare Paredes a un prezzo congruo.

Leggi l'articolo completo sul CorrieredelloSport-Stadio in edicola