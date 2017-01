Chiosa torna al Torino che lo darà in prestito al Novara

TORINO - Cambio di maglia in arrivo per un calciatore del Torino. Si tratta del 23enne difensore Marco Chiosa, che i granata avevano girato in prestito la scorsa estate al Perugia per consentirgli di fare esperienza tra i cadetti dopo l'esperienza con Bari e Avellino. Partito titolare come terzino sinistro, Chiosa ha perso presto il posto in favore di Gianluca Di Chiara trovando poco spazio anche come centrale e collezionando appena 4 presenze. Iturbe con la sciarpa del Torino: firma e subito in campo Troppo poche per il Toro che lo riporterà alla base per poi prestarlo sempre in B al Novara. L'operazione, come rivelato dal sito 'umbriatv.com', ha trovato anche il consenso del calciatore che a questo punto è pronto a salutare il Grifo.

