Lazio, Keita verso il Milan: via all'assalto 

MILANO - Assalto del Milan a Keita. Già da subito, a gennaio, con l’attaccante laziale che, poco sensibile al rinnovo dell’attuale contratto (scadenza 30 giugno 2018) propostogli dal suo club, potrebbe essere ceduto a quello di Montella con la formula del prestito con il diritto/obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro anche se la quotazione biancoceleste è in realtà di 30. Il presidente Lotito potrebbe fare un eventuale piccolo sconto considerati gli ottimi rapporti con l’ad rossonero Galliani. Quindi il Milan in questo mercato di gennaio si sta concentrando su una vera e propria rivoluzione in attacco. [...]

SUSO. Quindi, a meno di clamorosi colpi di scena, il big che il Milan intende sacrificare sul mercato di gennaio non sarebbe Suso ma Niang. È vero che Deulofeu è il gemello (non solo dal punto di vista etnico e anagrafico...) del rivale rossonero, ma è impensabile che possa diventare eventualmente titolare in tempi brevi come ala destra nel tridente di Montella. Anche perché Suso non gradirebbe l’intrusione di un rivale con il quale c’è già stata grande concorrenza nelle giovanili della Roja. Uno degli eroi di Doha non transige: pretende il massimo rispetto del ruolo e della sua importanza personale. Del resto se decidesse di togliere il disturbo troverebbe le porte spalancate in gran parte dei club della Liga e della Premier League.

NIANG. Quindi Niang rischia di doversi congedare a titolo definitivo dal Milan. L’operazione a scoppio ritardato (equo prestito oneroso) con la Lazio, consentirebbe all’ad Galliani di poter sfruttare il «tesoretto» maturato dalla cessione di Niang (12-15 milioni di euro) per investirlo già sul mercato di gennaio. Bisogna soddisfare il desiderio di Montella di poter disporre di un centrocampista che possa alternarsi con Locatelli. Milan Badelj (anche se adesso la concorrenza per il croato è diventata davvero agguerrita) è l’obiettivo del tecnico milanista per un ruolo assai delicato e vitale per le esigenze di questo Milan.

