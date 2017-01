Jovetic al Siviglia, trovato l'accordo con l'Inter

Le cifre per l'acquisto di Gagliardini: all'Atalanta 22 milioni di euro, più 2 per il prestito a gennaio e ulteriori bonus

ROMA - L'accordo per Stevan Jovetic al Siviglia è stato trovato. Il club spagnolo ha infatti raggiunto l'intesa sia con l'Inter che con il giocatore. Suning avrebbe preferito portarlo in Cina, ma il montenegrino ha rifiutato l'offerta. A chiudere la trattativa per il Siviglia (un prestito secco con diritto di riscatto) ci ha pensato Monchi, il direttore sportivo degli spagnoli che piace moltissimo anche in Italia, soprattutto alla Roma. Per strappare il nuovo mago del mercato al Siviglia, però, in mancanza di un accordo tra società servirebbero i circa 5 milioni di euro della sua clausola contrattuale.

EDER: «VOGLIO RESTARE ALL'INTER»

LE CIFRE DI GAGLIARDINI - Per quanto riguarda l'arrivo di Roberto Gagliardini dall'Atalanta, le cifre sono ormai definite. Al club bergamasco andranno 22 milioni di euro, più 2 per il prestito a gennaio e ulteriori bonus. Pioli ha già in mente la sua nuova Inter, con uno tra Gagliardini e Kondogbia al fianco di Brozovic nella coppia di centrocampisti centrali e Medel arretrato in difesa. Con il cileno impiegato nel nuovo ruolo, si riducono ancora di più gli spazi per Ranocchia. Su di lui ci sono Sassuolo, Malaga e una squadra inglese.

LE ULTIME SUL CALCIOMERCATO