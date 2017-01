Lazio, l'addio di Djordjevic libera l'arrivo di El Ghazi

ROMA - Djordjevic può liberare El Ghazi. L’indiscrezione di ieri: il centravanti serbo ha detto sì al Lione, contratto di tre anni. Dall’entourage del giocatore non sono arrivate conferme, ma il Lione è una destinazione gradita. L’operazione, in ogni caso, avrebbe bisogno dell’accordo tra i presidenti Lotito e Aulas. La Lazio per Djordjevic avrebbe chiesto 8 milioni. Il Lione è partito basso, starebbe programmando un rilancio. Djordjevic ha rifiutato ogni destinazione in prestito, ogni club inferiore alla Lazio (Crotone, Pescara, Chievo). È interessato soltanto all’offerta dei francesi: il progetto, il valore della società e la durata del contratto possono fare al suo caso. Djordjevic è in scadenza nel 2018, è interessato a chiudere accordi lunghi e non temporanei. La partenza del centravanti, se si consumerà, spingerà la Lazio a comprare. El Ghazi è una prima scelta, si acquista con una formula conveniente, in prestito con riscatto obbligatorio fissato a 9 milioni di euro. Djordjevic ed El Ghazi non hanno lo stesso ruolo. Ma l’olandese, per la Lazio, potrebbe essere utile doppiamente: da ala e da vice Immobile, in carriera s’è adattato anche da centravanti. Questa soluzione aiuterebbe la società ad acquistare El Ghazi pur tenendo in rosa Keita. Se il senegalese rimarrà, non rinnovando, a giugno tornerebbe di nuovo in ballo sul mercato. E servirebbe un uomo in più.

DJORDJEVIC VERSO IL LIONE - TUTTO SULLA LAZIO

C’è la regia del potente Jorge Mendes dietro le operazioni della Lazio. La cena di Capodanno tra il diesse Tare e il manager portoghese è stata più che conviviale. L’asse Tare-Mendes, nato con l’affare Wallace, s’è rafforzato. L’agente di Mourinho e Cristiano Ronaldo ha proposto El Ghazi alla Lazio e s’è attivato per cercare una soluzione al caso Keita. Sul senegalese è piombato il Milan, ma ha sbattuto contro il muro di Lotito: chiede 30 milioni cash per l’attaccante, a gennaio lo farà partire solo per questa cifra. Mendes ha garantito alla Lazio massima collaborazione, ha attivato i suoi canali per cercare compratori capaci di accontentare le richieste di Lotito. Keita è sempre in scadenza nel 2018, per quanto il presidente progetti l’assalto per il rinnovo al rientro del giocatore dalla Coppa d’Africa, non può ignorare la possibilità di venderlo a cifre convenienti.



DEPAY - Mendes è in contatto con il Manchester United del suo assistito Mourinho. Alla pista El Ghazi avrebbe aggiunto la pista Depay. Quanti intrecci: El Ghazi e Depay sono in orbita Roma, sono entrambi olandesi, il primo è amico di Kishna, il secondo di De Vrij.



Leggi l 'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio