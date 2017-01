Lazio, Inzaghi: «Acquisti solo se ci saranno uscite»

ROMA - "Quel che posso dire è che con la società siamo in continuo contatto. Ci sono dei tempi nel mercato, sappiamo che qualcuno dovrà uscire per fare qualcosa in entrata". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, parlando delle strategie biancocelesti nel mercato appena iniziato. Alla vigilia della sfida con il Crotone di domani all'Olimpico, l'allenatore laziale sentenzia: "Al di la delle chiacchiere, si dice che Djordjevic deve partire ma io sto cercando di recuperarlo per domani almeno per la panchina. Io ho massima fiducia nella società, qualcosa davanti dovremo fare indipendentemente, ma sappiamo che il mercato di gennaio è difficile". Tra i nomi in uscita di cui si parla con maggiore insistenza, c'è quello di Keita impegnato per tutto il mese di gennaio in Coppa d'Africa: "Ha 21 anni e ampi margini di crescita, gli auguro il meglio per la Coppa d'Africa - conclude Inzaghi - lui sa che lo aspettiamo perché quando tornerà è uno di quei giocatori che ti può cambiare la partita da un momento all'altro".

SUL CROTONE - Inzaghi poi, alla vigilia della sfida di domani contro il Crotone, chiede massima attenzione: "Quando riprendi dalla sosta sono sempre gare particolari, ho chiesto ai ragazzi concentrazione perché domani affrontiamo una squadra che viene da un buon momento. Sarà un Crotone agguerrito, è una di quelle partite in cui abbiamo tutto da perdere. Se l'insidia maggiore sarà la Lazio? Sicuramente, abbiamo il massimo rispetto per il Crotone, ma dobbiamo essere concentrati perché vogliamo ripartire dopo la sconfitta di Milano in cui non meritavamo una sconfitta così ampia".