Inter, il mercato sarà da big: ecco tutti i nomi

Dopo Gagliardini, per gennaio non si molla la pista Rodriguez. Bernardeschi, Berardi o Verratti le scelte per l’estate

ROMA - Non deve essere l’anno del Dragone, ma l’anno... del Biscione inteso come l’anno dell’Inter. Suning ha dato un ordine ben preciso e adesso si aspetta i risultati. Dopo 6 mesi necessari per adattarsi alla nuova realtà, i dirigenti cinesi hanno preso confidenza con il club nerazzurro e con la Serie A. Hanno avuto inevitabili difficoltà, ma a metà stagione vedono la loro squadra in corsa per la qualificazione alla prossima Champions e soprattutto intravedono la prospettiva di un mercato quello della prossima estate, senza gli attuali vincoli del Fair Play Finanziario. Hanno intenzione di regalare al popolo nerazzurro altri top player, meglio se italiani come Bernardeschi, Verratti o Berardi. Prima di pensare al futuro, però, c’è il presente e la necessità di continuare la scalata alla classifica. Perché il colosso di Nanchino dà molto e pretende risultati. [...]

TUTTO SUL MERCATO

LE MOSSE - Gagliardini non sarà l’unica mossa di Suning a gennaio. Perché i cinesi stanno sistemando il Fair Play Finanziario con nuovi introiti dal loro Paese, contano che ci siano delle uscite che alleggeriscano il monte ingaggi (Jovetic non è interessato al Middlesbrough e vuole solo il Siviglia) e sono attenti per capire se, dopo Gagliardini, è possibile sistemare nel “motore” della squadra un altro elemento futuribile. Il terzino mancino del Wolfsburg Ricardo Rodriguez è l’identikit perfetto, ma la trattativa non è semplice. Con i tedeschi ci sono rapporti da qualche settimana per la vicenda Luiz Gustavo, altro giocatore che interessa. L’Inter è disposta a sacrificare Kondogbia, pedina di scambio per arrivare al centrocampista brasiliano o magari allo svizzero. Possibile? Di certo le prossime tre settimane saranno molto calde e comunque l’idea del ds Ausilio è quella di portare avanti la pratica Rodriguez anche la prossima estate se l’“aggancio” a gennaio sarà impossibile. Suning vigila e con i cinesi l’Inter ha cambiato marcia. E’ iniziato l’anno del Biscione.

