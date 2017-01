Gasperini ufficializza: «Gagliardini-Inter? Accordo già raggiunto»

ROMA - «Con l'Inter non c'è una trattativa in corso, l'accordo è già stato raggiunto». Spazza via ogni dubbio Gian Piero Gasperini, pronto a cedere Roberto Gagliardini alla propria ex squadra: «E' solo questione di qualche giorno - continua il tecnico dell'Atalanta ai microfoni di Sky dopo la vittoria sul Chievo -, tempo di stendere i contratti e di mettere le firme. L'intenzione ovviamente era quella di non cedere nessuno dei talenti dell'Atalanta, ma l'evoluzione che ha avuto questo ragazzo ha portato l'offerta oltre ogni aspettativa e non abbiamo potuto dire di no».

Gasperini ha poi parlato anche dell'ottima prestazione della formazione bergamasca: «Abbiamo fatto una grande partita, contro una squadra che ha subito sempre molto poco. Ho visto tanta qualità, abbiamo segnato quattro reti e ne abbiamo sfiorate altre: non era facile ma eravamo motivati. Volevamo chiudere il girone d’andata con il record per l’Atalanta e ci siamo riusciti. Chi entra fa delle prestazioni sempre all’altezza: oggi Freuler e Grassi sono stati molto bravi come tutta la squadra».

CHIEVO-ATALANTA 1-4