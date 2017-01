Inzaghi: «Biglia è il capitano della Lazio, non è in discussione»

ROMA - Simone Inzaghi si tiene stretto Lucas Biglia. Ai microfoni di Premium il tecnico della Lazio fa i complimenti al suo centrocampista che nonostante il rigore sbagliato ha comunque offerto una buona prestazione in fase di impostazione: «Biglia distratto dalle voci del mercato? No, lui è il nostro capitano. Ha sbagliato il rigore ma ha fatto una buona gara. Per noi lui è importantissimo e lo sarà sempre, poi i rigori li sbaglia solo chi li tira. È un leader indiscusso».

FOTO, IMMOBILE GOL E SPOGLIARELLO

Immobile ritrova il gol ed è subito spogliarello

IMMOBILE DECISIVO - Fiducia a Biglia dunque, poi però l'attenzione di Inzaghi vira sulla sfida vinta in extremis contro il Crotone, una gara difficile risolta nel finale da una prodezza di Immobile: «Abbiamo sofferto perché non siamo riusciti a segnare subito, però abbiamo battuto 15 corner, abbiamo fatto 15 tiri in porta e la vittoria è più che meritata. Abbiamo trovato un Crotone molto stretto e compatto e non era facile giocare palla a terra. Noi l’abbiamo fatto a parte nell’ultimo quarto d’ora, dovevamo chiuderla prima ma penso che alla fine questi 3 punti siano meritati. Immobile ritrovato con il gol decisivo? Immobile non l’abbiamo mai perso, per noi è sempre stato importante anche in queste gare in cui non ha segnato. Sono contento che il gol vittoria l’abbia fatto lui. Il debutto del giovane Rossi? Sono contento del suo esordio, è un ragazzo che sta facendo bene e che si è meritato questo esordio. Adesso tocca a lui continuare a mettermi in difficoltà per avere altro spazio. La partita di Lombardi e Luis Alberto? Hanno fatto una buona gara, si sono impegnati e hanno costruito un gol regolare, poi annullato. Sono contento della loro prestazione, hanno contribuito alla vittoria. Poi chiaramente davanti hanno Keita e Felipe Anderson che nell’uno contro uno sono devastanti ma io sono contento di tutti i giocatori della mia rosa, anche di chi ha giocato meno».

IMMOBILE DECISIVO, CROTONE KO

SUL MERCATO - Chiosa finale sul mercato e anche da questo punto di vista Inzaghi ha le idee molto chiare: «Rinforzi sul mercato? Ci pensa la società, è normale che se ci saranno delle uscite verranno rimpiazzate ma oggi abbiamo visto dei giocatori che hanno giocato poco che hanno fatto benissimo».