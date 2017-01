Galliani: «Keita? Ho chiesto a Lotito se me lo regala»

L'ad del Milan sull'interesse per il giocatore della Lazio: «Non vi dico le imprecazioni in romanesco con cui mi ha risposto»

MILANO - C'è il mercato al centro delle parole di Adriano Galliani a San Siro a margine della partita con il Cagliari: «Fissate le visite mediche per Storari? Non c’è fissato niente. Domani incontrerò il presidente del Cagliari e vedremo. Mi è sembrato più elegante parlare dopo questa partita ma è una trattativa possibile, non probabile».

«QUATTRO COLPI PER TORNARE GRANDE»

DEULOFEU - «Le parole di Koeman stoppano l’arrivo di Deulofeu? Il Milan ha già manifestato la sua volontà. Il giocatore è di proprietà dell’Everton e sta a loro decidere, se concederci il prestito con il diritto o meno. Noi sul mercato, stiamo cercando un attaccante sterno, se troveremo il profilo giusto. Nessun centrocampista, nessun difensore e nessun portiere».

CESSIONI - Sulle possibili cessioni, l'ad del Milan spiega: «Ci potrebbero essere Vangioni e Rodrigo Ely, dando per già fatta quella di Luiz Adriano. Numericamente siamo coperti, in mezzo il mister ha piena fiducia in Bertolacci e poi ci auguriamo che fra due mesi torni Montolivo. Non vediamo il motivo di prendere un regista avendo Locatelli, Bertolacci e Montolivo che tornerà presto».

IL MILAN SU KEITA

KEITA - «L’interesse per Keita? Il mercato del Milan sarà a zero. Io sono amico di Lotito, ho provato a chiederglielo gratis ma non vi dico le imprecazioni in romanesco con cui mi ha risposto. La vittoria in Supercoppa ha aumentato la fiducia del gruppo? Molto. Con Montella in panchina abbiamo battuto due volte su due la Juve e siamo forse l’unica squadra al mondo ad averlo fatto visto che i bianconeri non perdono mai. L’autostima c’è, dobbiamo cercare di non perdere punti con le squadre dietro di noi in classifica per poi affrontare al meglio gli scontri diretti che determineranno la classifica finale», conclude Galliani.