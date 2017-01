Crotone, Nicola: «Il mercato? La società sa cosa serve»

ROMA - Il Crotone esce sconfitto di misura dall'Olimpico, sponda Lazio. Per di più con un gol annullato. Nicola, oltre a soffermarsi sulla prestazione della squadra, parla anche di mercato. Così il tecnico: "Per il mercato abbiamo già parlato con la società, la società sa benissimo cosa deve fare, io faccio l'allenatore e come sempre cerco di valorizzare al massimo chi mi si mette a disposizione - dice a Sky Sport - Credo finora di esserci riuscito, credo che il Crotone oggi sia una bellissima realtà, è chiaro che la posizione che ha in classifica la mette in ombra da questo punto di vista, però dopo sei mesi credo che tutti abbiamo un'esperienza diversa, quindi so anche che la nostra realtà non è facilissima da questo punto di vista. Ecco perchè penso che è la società che si deve occupare di mercato. Io sono soddisfatto di chi abbiamo a disposizione in questo momento, la società sa cosa dobbiamo fare".

GOL NEGATO - "Voglio parlare della prestazione, credo che il Crotone abbia fatto due tempi della stessa intensità, ed una cosa sulla quale avevamo lavorato parecchio, oggi invece credo che abbiamo fatto ancora in alcuni momenti nel secondo tempo. Il gol negato mi secca particolarmente, perchè per noi non è sicuramente la prima volta, questa è la quarta partita e quindi diventa anche difficile mantenere anche un percorso per la salvezza. Credo che i 9 punti che ha in classifica il Crotone non rispecchiano la qualità del gioco e il coraggio che sta avendo questa squadra, nonostante ci siano giocatori che non hanno avuto grandi esperienze di questo campionato, ma ormai sono consapevoli che siamo competitivi. Oggi ,vedersi riconosciuto quel gol, in quel momento della partita, avrebbe voluto dire tanto per noi. Anche perchè non ci dimentichiamo che avevamo davanti la Lazio, venire qua e fare due tempi così vuol dire essere cresciuti".

