Di Francesco sicuro: «Defrel e Acerbi? Non parte nessuno»

REGGIO EMILIA - Defrel e Acerbi sono i nomi più caldi in casa Sassuolo. Di Francesco non li considera cedibili: "Al momento stiamo facendo delle valutazioni, mi aspetto prima di tutto che non vadano via i giocatori più richiesti. Defrel e Acerbi hanno ricevuto offerte importanti, questo ci inorgoglisce perché vuol dire che abbiamo lavorato bene in questi anni. La società però mi ha detto che non dovrebbe partire nessuno, ma adesso aspettiamo la fine del mercato. In entrata? E' ovvio che se potremo fare qualcosa dietro o a centrocampo lo faremo”.

SU BERARDI - Dopo quattro mesi l'attaccante è tornato in campo. "E' importantissimo per noi, ora ha venti minuti nelle gambe, ma mi auguro di portarlo a settanta minuti il prima possibile. Si vede che non gioca da molto tempo...".