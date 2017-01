Fiorentina, si aspetta l'offerta del Tianjin per Kalinic. Crespo in Cina

ROMA - La Fiorentina non ha ricevuto ancora l’offerta formale dai cinesi del Tianjin di Cannavaro per Nikola Kalinic (28): potrebbe arrivare entro le prossime 48 ore. Kalinic ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Nel frattempo il Las Palmas si fa avanti in maniera seria per Hernan Toledo (20): per ora il giocatore è convocato per la Coppa Italia.

CRESPO IN CINA - Riparte dalla Cina, intanto, Hernan Crespo (41), che sarà consulente tecnico della Desport, l’azienda di marketing sportivo che fa capo a Jiang Lizhang, che in Spagna ha rilevato il Granada dalla famiglia Pozzo e che in Cina ha acquisito il Chongqing Lifan (possiede anche i Minnesota Timberwolves, squadra Nba). Crespo lavorerà per il club cinese.