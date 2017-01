L'Ajax trova l'erede di El Ghazi, promesso sposo della Lazio

ROMA - Tutte le strade portano a Anwar El Ghazi. E non è più un mistero del resto che la Lazio, dopo l'incontro di Capodanno a Dubai tra il diesse Igli Tare e il potente procuratore portoghese Jorge Mendes, abbia scelto il 21enne esterno olandese per sotituire Keita impegnato in Coppa d'Africa con il suo Senegal e con il rinnovo di contratto sempre in bilico. Il giocatore ha rotto con l'Ajax ed è stato praticamente bloccato dai capitolini (la formula è quella del prestito con riscatto obbligatorio a 9 milioni in estate) che vedono in lui anche un possibile vice Immobile (si cerca intanto una sistemazione in uscita a Djordjevic). La novità arriva però dall'Olanda, dove i 'lancieri' di Amsterdam avrebbero già individuato il sostituto nel 19enne Everton Felipe dello Sport Club Recife. Un 'indizio' che conferma l'ormai imminente partenza di El Ghazi, destinazione Formello.

