Sportiello verso la Fiorentina: l'Atalanta vuole Gollini come sostituto

ROMA - Porte girevoli in Serie A, con il possibile passaggio di Sportiello alla Fiorentina che ha portato l'Atalanta a muoversi sul mercato per un nuovo vice-Berisha. Il profilo individuato dal club bergamasco sarebbe quello di Pierluigi Gollini, che attualmente milita nella Championship inglese con la maglia dell'Aston Villa. Ceduto ai Villains quest'estate dall'Hellas Verona per 5 milioni di euro, il portiere classe 1995 potrebbe fare quindi ritorno in Italia dopo appena 6 mesi, durante i quali ha accumulato 20 presenze nella Serie B inglese, subendo 17 gol e mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni. Sia per Sportiello alla Fiorentina che per Gollini all'Atalanta la formula dovrebbe essere quella del prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Per l'ex Verona aveva inoltre provato ad inserirsi anche il Genoa, la cui proposta di prestito secco non è stata però accettata dall'Aston Villa, che chiede almeno l'opzione di riscatto: alla corte di Juric dovrebbe però arrivare Rubinho, pronto a tornare in Liguria per prendere il posto di vice-Lamanna dopo l'infortunio di Perin.

SPORTIELLO IN DIRITTURA D'ARRIVO ALLA FIORENTINA

TUTTO SUL CALCIOMERCATO