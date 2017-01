Baldissoni: «Niente soldi sotto il materasso, Spalletti lo sa bene»

ROMA - Baldissoni ha parlato del futuro di Manolas e del mercato della Roma ai microfoni di Premium Sport, nel prepartita della sfida con l'Udinese: «Quanto serve un nuovo innesto a questa squadra? Serve se è un rinforzo - dice il dg della Roma - se ci sono possibilità per rinforzare la squadra le coglieremo come abbiamo sempre fatto. Deve essere un giocatore che ci dia qualcosa in più, sapendo però che essere protagonisti in una Roma così forte non è facile. Deve essere un giocatore funzionale alla nostra squadra».

MANOLAS - «Molti club su Manolas? È fortissimo e per questo è oggetto di attenzione da parte di altre società. Nessuno ci ha chiesto informazioni su Manolas e noi non volgiamo liberarci di lui ma poi conterà la volontà del giocatore e dipenderà anche da fattori economici: siamo discutendo con lui del rinnovo di contratto ma in questo momento però non c’è niente che riguardi il giocatore».



TOTTI E DE ROSSI - «I rinnovi di Totti e De Rossi? Con loro il dialogo è più semplice, sono giocatori diversi, rappresentano la storia della Roma. Con Francesco dipenderà da come si sentirà ma non abbiamo organizzato incontri urgenti con lui. Con Daniele ci vedremo a breve. Nessun soldo sotto il materasso? Assolutamente no e il mister lo sa bene. La proprietà ha immesso circa 180 milioni anche quest’anno per la gestione ordinaria della squadra».

