Atalanta, Gasperini: «Il mercato? Finora è stato solo in uscita...»

ROMA - L'Atalanta esce dall'Olimpico contro la Lazio con una sconfitta, ma per Gasperini non si tratta di un ridimensionamento. "L'inserimento di nuovi giovani ora che è andato via Gagliardini dipende dalle scelte di questo mercato, che finora è stato solo in uscita. Se l'obiettivo è rimanere alti in classifica - dice a sky Sport - ragazzi di diciotto anni non ce lo possono garantire, se invece l'obiettivo è quello di rilanciare giocatori che sono sicuramente molto bravi, ma anche molto giovani, senza nessun assillo di classifica, questo diventa fattibile. E' chiaro che per stare così in alto in classifica questi sono scontri diretti e quindi te la ridimensionano un po', però la prestazione con la Lazio è venuta fuori. Adesso pensiamo alla prossima gara".

SULLA GARA - "La partita noi l'abbiamo persa perchè eravamo un po' affaticati, ma abbimo avuto delle occasioni importanti. Siamo andati in vantaggio nel primo tempo e abbiamo fatto benissimo nei primi 45' minuti, poi abbiamo preso il gol al 47'. Dopo abbiamo avuto più di un'occasione per tornare in vantaggio, non eravamo brillantissimi, abbiamo pagato un po' le tre partite di questa settimana, ma è una partita che non ci toglie fiducia, anzi ce la fa crescere. E' chiaro che abbiamo concesso qualche regalo, usciamo sconfitti, ma non ridimensionati, la gara poteva andare anche in un altro modo".

L'ESPULSIONE - "Hanno espulso Inzaghi prima di me, dovevano in qualche modo compensar,e ci sono delle volte che per par condicio si va fuori, non c'erano gli estremi di sicuro. Ero già stato minacciato un paio di volte perchè avevo messo un piede fuori dall'area di competenza e questo signore era dall'inizio della partita che continuava a dirmi che mi mandava fuori. Diamo un po' più di rispetto se lo vogliono anche loro, perchè era veramente programmato che andassi fuori. Parlo di mancanza di rispetto, perchè non è possibile essere mandati fuori per queste cose, non c'era nessun motivo".

