Marotta: «Allegri via? Altri allenatori con il contratto in scadenza ma di loro non parlate»

ROMA - «Su Evra non c’è nessun aggiornamento: ha il contratto in scadenza e sta valutando cosa fare per il suo futuro. Orsolini? È un talento che va valorizzato, come va valorizzato e tenuto in considerazione il Made in Italy: bisogna avere il coraggio di comprare giovani italiani e dargli il tempo di crescere». Così il direttore generale della Juventus Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita contro la Fiorentina. «Rincon? È un’opportunità che si è creata dal mercato: un giocatore come lui nel centrocampo già forte della Juve non c’era. Il futuro della panchina Juve? Sono i media che ne parlano, ma Allegri è al terzo anno con noi: è un allenatore vincente e non capisco come si possa pensare che ci sia la necessità di cambiare. Ci sono altri club che hanno tecnici in scadenza ma non sento parlare di loro...», ha concluso polemicamente il dirigente della Juventus.

