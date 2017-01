Szczesny: «Restare a Roma? Una possibilità c'è»

Il portiere in prestito dall'Arsenal: «Il mio futuro dipende da Wenger, non so cosa succederà a luglio»

ROMA - La Roma ha trovato un grande portiere. Due soli gol subiti in sei gare, tra interventi decisivi e un rigore parato. È alla seconda stagione in Italia, ma mai era stato così costante e prezioso. Il polacco però è in prestito dall'Arsenal e se Wenger lo chiama, la Roma non può fare nulla. Szczesny sta bene nella Capitale e restare non gli dispiacerebbe: Nainggolan decide la partita: Udinese-Roma finisce 0-1 «Io posso solo dire che non ho idea di ciò che succederà a luglio - dice dopo la vittoria a Udine, in cui è stato decisivo -. E questo significa che una possibilità di rimanere alla Roma c'è. Adesso non ci penso, davvero, perché ho bisogno di concentrarmi sul presente e sulle partite. Ma il mio futuro dipende da Wenger».

DECIDE WENGER - Il suo futuro dipende da Wenger: «Io non ho scelta. Mi lusinga la stima di due società importanti che vorrebbero avermi in organico però non posso intervenire sulle decisioni di Wenger. Faccio un esempio: se la Roma offre all'Arsenal cento milioni di euro e lui rifiuta, io cosa posso fare?».

