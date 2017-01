Juventus-Orsolini: affare bloccato dalla neve

TORINO - Era il grande giorno di Orsolini alla Juventus. La trattativa è strachiusa ma l'ufficialità dovrebbe slittare per un problema legato al...meteo. L'ha detto Donato Di Campli, il manager del talento dell'Ascoli: “E' tutto fatto ma c'è un problema di neve - dice a Radio Onda Libera - perché a Lanciano ci sono 50 centimetri e non so se riesco a raggiungere Milano. Sono felice che vada alla Juve. E' un giocatore importante, c'è chi sparla ma questa è un'operazione ben fatta”.

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

VERRATTI-ITALIA: NO - Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, ha detto l'altro giorno che Verratti è juventino e per questo disse no al Napoli: tornerebbe solo se lo chiama la Juve? “Ha detto cose non vere forse - continua Di Campli - perché c'era di mezzo la partita. Verratti è un professionista. Non è andato al Napoli soltanto perché non rientrava in un progetto importante e per una questione di diritti d'immagine. E' molto, tanto, difficile che possa tornare in Italia. Sta in un progetto ai massimi livelli in un grande club”.