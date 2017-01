Castro spinge Monchi verso la Roma: «Non si può obbligare a restare»

ROMA - Ramon Rodríguez Verdejo, detto Monchi, si avvicina alla Roma. Potrebbe essere lui, oggi direttore sportivo del Siviglia, a prendere l'eredità di Walter Sabatini come futuro uomo mercato del club giallorosso. Una conferma indiretta arriva oggi dalle parole del presidente del club andaliso, José Castro Carmona, che ha parlato ai microfoni di Cadena Ser. Liga, il Siviglia sorprende il Real: 2-1 di Jovetic al 92' «Non si può obbligare qualcuno a restare dove non vuole stare», ha detto Castro che ha parlato subito dopo la vittoria del Siviglia sul Real che proietta la squadra allenata da Jorge Sampaoli al secondo posto nella Liga.

Le parole di Monchi



PIEDI PER TERRA - «Siamo molto contenti ma dobbiamo tenere i piedi per terra - ha aggiunto - la Liga non è per noi, ma di Real Madrid e Barcellona. Noi siamo realisti e il nostro obiettivo è quello di qualificarci per la Champions League», ha concluso.

Notizie calciomercato