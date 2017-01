Ausilio: «A posto così in entrata. Ranocchia? Piace all'estero»

ROMA - «In entrata siamo a posto, in uscita ci sono alcuni giovani»: queste le dichiarazioni di Piero Ausilio ai microfoni di Premium Sport, col ds dell'Inter ched ha fatto il punto sul mercato del club: «Questa è la rosa che volevamo: ora dobbiamo fare solo qualche cessione trai i giovani. Banega e Kondogbia? Sono importantissimi per noi, non sono in uscita: le loro prestazioni non sono una sorpresa per noi. Kondogbia in particolare aveva solo bisogno di continuità e ora sta dimostrando quello che vale. In attacco? Siamo a posto così: dietro le ultime vittorie ci sono anche le prestazioni di giocatori come Eder e Palacio che danno il loro contributo entrando dalla panchina. Ranocchia invece ha molto mercato all'estero: se vuole più spazio saremo felici di parlarne e trovare una soluzione».

TUTTO SULL'INTER

Battuta anche su Jovetic, decisivo nei primi match con la maglia del Siviglia: «Siamo i più contenti delle sue prestazioni, è un ragazzo eccezionale, un grande professionista e farà molto bene. E' un nostro giocatore e un investimento e i risultati ci stanno dando ragione staremo a vedere come andrà a finire». In chiusura Ausilio è poi tornato sul cambio in panchina: «Non ci sono rimpianti per la scelta fatta, guardiamo solo al presente e al futuro. De Boer? Tutto quello che è successo in passato èservito a portarci dove siamo ora: è un ottimo allenatore, ha avuto difficoltà ma non è l'unico responsabile. Pioli? Siamo molto soddisfatti, è una scelta di tutti. La Coppa Italia? Non possiamo permetterci di sottovalutare la gara col Bologna: questa competizione è uno degli obiettivi stagionali e potrebbe essere il primo trofeo del nuovo corso».

WANDA NARA: "ICARDI RESTA"