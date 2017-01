Fiorentina, ceduto Lezzerini all'Avellino. Frattali va al Parma

FIRENZE - Porte girevoli dalla Serie A fino alla Lega Pro. Chiuso dalla concorrenza di Tatarusanu e Sportiello, Lezzerini è stato ceduto in prestito dalla Fiorentina all'Avellino. In contempornea il club campano ha venduto il cartellino di Frattali al Parma: si tratta di un trasferimento a titolo definitivo per l'estremo difensore che ha firmato un contratto fino al 2019 con la nobile decaduta.

Il portiere Luca Lezzerini all’Avellino, in prestito dalla Fiorentina https://t.co/vMedTZnrli — U.S. Avellino 1912 (@US_Avellino1912) 18 gennaio 2017

LA NOTA - "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luca Lezzerini all’U.S. Avellino 1912".

Pierluigi Frattali è un giocatore del @1913parmacalcio https://t.co/2EYD6kMvm3 — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) 18 gennaio 2017

