Orsolini: «Juventus, non vedo l'ora». Pjaca: «Sono tornato»

ROMA - Parla già da juventino Riccardo Orsolini, 19enne talento dell'Ascoli che ha animato i primi giorni del calciomercato invernale ed è stato acquistato dai campioni d'Italia ma resterà nelle Marche fino a giugno: «Manca l'ufficialità che dovrebbe arrivare domani mattina ma è tutto fatto - ha detto l'esterno che era seguito anche dal Napoli a Sky Sport -. La firma con la Juventus è stata una bella emozione, arrivo in un grande club, in una squadra che in questo momento sta facendo bene in Italia e si deve confermare in Europa. Per me è un trampolino di lancio e spero di fare bene». Juventus, il nuovo logo proiettato nel futuro Un salto, quello che lo porterà in Piemonte dalla prossima estate, che non gli ha comunque fatto perdere l'umiltà: «Penso di potermi giocare le mie carte ma faccio un passettino alla volta. Proverò ad affermarmi con la Juve e poi quello che deciderà la società lo prenderemo di buon grado. Parlerà il campo ma sarebbe un sogno giocare allo Stadium, magari un giorno anche con la maglia della Nazionale».

RIECCO PJACA - Prima di lui, nel pomeriggio, ha parlato invece un altro giovane che nella Juventus già gioca e dopo un infortunio al perone è pronto a dare il suo contributo mettendosi a disposizione del tecnico Max Allegri. Si tratta del 21enne Marko Pjaca: «Sono felice, è bello essere tornato. La gamba non mi fa più male, ora devo lavorare per trovare il ritmo partita - ha detto il fantasista croato ex Dinamo Zagabria ai microfoni di Jtv -. Sono orgoglioso delle parole del mister su di me: io penso a impegnarmi il più possibile per farmi trovare pronto, e ovviamente di giocare il più possibile. Il campionato italiano è difficile, specie nella ricerca degli spazi, devi fare molto movimento». Juventus, i tifosi bianconeri scoprono Pjaca tra autografi e selfie Pjaca ha parlato anche degli obiettivi di squadra: «Vogliamo vincere lo Scudetto, la Coppa Italia e andare più avanti possibile in Champions League». Il primo pensiero ora è comunque la Lazio, che domenica sarà ospite dei bianconeri allo Stadium nel 'lunch match' delle 12.30: «Sarà importante ricominciare nel modo migliore. Saremo davanti al nostro pubblico che regala sempre una grande atmosfera, dovremo concentrarci su quello che sappiamo fare, preparare bene il match e, ovviamente, vincere».

