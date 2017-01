Leonardo: «Volevo Higuain al Psg. Ibrahimovic un ripiego»

MILANO - Ibrahimovic è stato solamente un ripiego per il Psg. Un ripiego niente male considerando i suoi 156 gol in 180 presenze prima della partenza in direzione Manchester United. A rivelarlo è stato Leonardo, ex dirigente del club più potente della Ligue 1: ”Quando ero al Psg volevo portare Higuain in Francia - spiega a Sky Sport - ma all'epoca avevo parlato con suo fratello e il Real non voleva cederlo e allora ho preso Ibrahimovic. L'argentino è uno dei migliori centravanti in circolazione, non ci sono dubbi”.

