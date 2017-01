Calciomercato, Milan: «Fatta per Deulofeu». Ma l'Everton nega

ROMA - Sta assumendo i contorni del mistero il passaggio del 22enne esterno Gerard Deulofeu al Milan, quasi una telenovela di calciomercato. Milan, giallo Deulofeu. E i social si scatenano Se il club italiano ha infatti annunciato l'ufficialità del trasferimento in prestito, in Inghilterra diversi media - tra cui il 'Daily Star' - descrivono come furiosi i dirigenti dell'Everton secondo cui invece le trattative sono ancora in corso.

Secondo quanto comunicato dal Milan in precedenza Il club inglese avrebbe accettato la formula del prestito secco oneroso a 700 mila euro senza obbligo o diritto di riscatto fino al prossimo giugno. Il giocatore secondo tale ipotesi dovrebbe arrivare quindi per sei mesi alla corte di Montella per rinforzare il reparto offensivo. Ma ad alimentare il caso la cancellazione del Tweet con cui i rossoneri avevano dato l'annuncio. L'affare non sembra comunque essere a rischio, l'accordo tra i club è stato raggiunto in giornata, ma per ora non è ancora ufficiale.