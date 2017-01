Calciomercato dall'Inghilterra: «Il Milan non molla Wilshere»

LONDRA (INGHILTERRA) - Secondo il Mirror il Milan avrebbe ancora gli obiettivi puntati su Jack Wilshere. Il centrocampista dell'Arsenal, oggi in prestito al Bournemouth, aveva già manifestato di apprezzare un eventuale trasferimento in Serie A durante l'estate, ma alla fine non se ne era fatto niente. Anche la Roma aveva provato a trattare il centrocampista inglese, oggi, però, rimane solo il Milan. I rossoneri non hanno abbandonato la pista britannica: il contratto di Wilshere scadrà a fine stagione e il Milan non vuole farsi trovare impreparato iniziando già la trattativa con il mediano del Bournemouth.

WILSHERE VUOLE RESCINDERE CON L'ARSENAL

MILAN, WILSHERE A TUTTI I COSTI