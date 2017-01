Chievo, Maran: «Del mercato si occupa la società»

VERONA - Nonostante la sconfitta per 0-3 incassata dal Chievo contro la Fiorentina, Maran dimostra fiducia verso la sua squadra. Il tecnico non si sbilancia sul mercato. Queste le sue parole: "Il mercato lo segue la società, sicuramente è un momento in cui anche numericamente dobbiamo stare attenti - dice a Sky Sport -oggi ho dovuto mandare in campo due giocatori con la febbre e qualcuno acciaccato, perchè ora cominciamo ad essere pochi soprattutto nella zona avanzata. Io spero che i miei giocatori rimangano, perchè mi stanno dando ampie garanzie".

SULLA GARA - "Spiegare una sconfitta del genere mi diventa difficile, perchè credo che il Chievo abbia giocato nel modo giusto. Abbiamo pagato due errori dove non siamo stati precisi, mentre siamo stati bravi ad attaccare per tutta la gara, ad avere moltissime occasioni. Usciamo con un 3-0, dove prima dell'ultimo gol a tempo scaduto, stavamo ancora cercando di ribaltare la situazione, per cui una squadra comunque propositiva. Queste sono sconfitte che devono farti sentire un po' più forte, perchè ho rivisto l'intensità, l'atteggiamento della squadra che siamo e che magari in queste ultime settimane avevamo un po' perso. Oggi l'ho rivista tutta, però purtroppo il risultato non ci ha premiato, però quello che ho visto in campo oggi bisogna riproporlo di partita in partita, perchè questo porta i risultati. Sarebbe stato bello oggi essere gratificati dal risultato, certo è un momento da superare, però credo che non dobbiamo farci confodere dal risultato, perchè questo risultato non ci stava". Preoccupato Maran per l'uscita dal campo di Pellissier: "Per quanto riguarda Pellissier se è uscito dal campo è perchè non ce la faceva più, lui che si allena anche se infortunato, e questo mi preoccupa un po'".

