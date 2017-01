Corini infuriato: «I rinforzi al Palermo servivano prima»

PALERMO - Palermo sempre più giù. Anche l'Inter sbanca il Barbera. Così Corini: "Oggi la squadra meritava un risultato diverso per come ha condotto e sviluppato la partita - spiega a Sky Sport - C'è rammarico. E' una giornata molto negativa per la nostra sconfitta e per la vittoria dell'Empoli che così allunga ancora il distacco dalla zona rossa. E' un dato oggettivo. E' un campionato complicato e lo sta diventando ancora di più".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

SUI RINFORZI - "Il mercato di gennaio è molto complicato. Dopo i quattro punti in quattro partite prima della sosta, secondo me bisognava intervenire in quel momento per migliorare la squadra e agevolarla visto che poi affrontavamo Empoli, Sassuolo e Crotone. Non siamo riusciti a fare molto. 11 punti di distacco sono tantissimi da recuperare in 17 gare, adesso serve un mezzo miracolo sportivo. Le valutazioni da fare sono sono tante. Abbiamo spinto al massimo".

CLASSIFICA SERIE A