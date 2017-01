Calciomercato, ora è ufficiale: Deulofeu è del Milan

ROMA - Stavolta l’annuncio è stato dato anche dall’Everton. Il club inglese ha comunicato sul proprio sito la cessione a titolo temporaneo di Gerard Deulofeu al Milan fino al resto della stagione. Contemporaneamente, anche la squadra allenata da Montella ha dichiarato di aver acquisito in prestito il trequartista spagnolo «fino al 30 giugno del 2017». L’ufficialità è arrivata dopo le visite mediche svolte questa mattina. Nella serata di domenica l’arrivo a Malpensa: «Contento di essere qui, sono in un grande club». Ha scelto la maglia numero 7, lasciata libera da Luiz Adriano.

