Calciomercato, il Liverpool anticipa il Barcellona: pronto il rinnovo per Coutinho

ROMA - Philippe Coutinho un nuovo Luis Suarez? Ad Anfield Road vogliono evitarlo: l'interessamento del Barcellona per l'attaccante brasiliano si sta facendo infatti sempre più insistente e il Liverpool non vuole rischiare di perderlo come avvenuto con l'uruguayano. L'ex Inter è infatti appena rientrato dopo l'infortunio rimediato lo scorso dicembre, unico neo in una stagione fin qui quasi perfetta, condita da 5 gol e 5 assist in 15 partite giocate in Premier League. Per questo la dirigenza dei Reds e Jurgen Klopp avrebbero avviato i contatti con l'entourage del giocatore estendere ulteriormente il contratto che lo lega al club inglese, rinnovato per 5 anni appena nel 2015. Oltre ad adeguare l'ingaggio alle prestazioni recenti, il Liverpool vorrebbe infatti cercare di blindare il proprio fantasista, impedendo agli altri top club europei (Barça in primis) di tentare lo "scippo".

KLOPP: "COUTINHO NON SI MUOVE"

RIVALDO: "COUTINHO IDEALE PER IL BARCELLONA"