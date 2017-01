Vidal a lezione d'inglese, il Chelsea sta per lanciare l'assalto

I londinesi vogliono regalare a Conte il suo pupillo: pronti 70 milioni di euro per il Bayern Monaco

MILANO - Arturo Vidal sta prendendo lezioni di inglese e la notizia già accende più di una voce di calciomercato. Lo studio del 30enne centrocampista infatti non è casuale e - come riporta il quotidiano cileno 'El Mercurio' - dietro alla sua decisione c'è infatti il pressing del Chelsea. Conte diventa "il padrino del Chelsea". Le sue perle fanno il giro del web Il direttivo dei 'Blues' avrebbe dato luce verde all'operazione che a giugno potrebbe riconsegnare ad Antonio Conte il suo pupillo, con cui ha lavorato alla Juventus per tre stagioni, dal 2011 al 2014. Una proposta da 70 milioni di euro quella che i londinesi sarebbero pronti a presentare sul tavolo del Bayern Monaco dove Vidal è arrivato dai bianconeri che dalla cessione hanno incassato circa 40 milioni di euro.

Chelsea, Vidal è il prossimo colpo?