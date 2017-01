Calciomercato Cagliari, ufficializzato l'arrivo di Miangue

Il belga di orgini congolesi si trasferisce in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto

CAGLIARI - E' arrivata anche l'ufficialità: Senna Miangue passa dall'Inter al Cagliari in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto: "Il Cagliari Calcio comunica l’arrivo dall’Inter del calciatore Senna Miangue. Il difensore si trasferisce in Sardegna sino alla fine di questa stagione con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto". Il giocatore sarà presentato nel pomeriggio di oggi in conferenza stampa, alle 18.

CARRIERA - Miangue, nato ad Anversa il 5 febbraio 1997, è di origini congolesi. Ha mosso i primi passi della sua carriera nel Beerschot, trasferendosi all’Inter nel 2013. Con la Primavera nerazzurra ha vinto la Viareggio Cup e una Coppa Italia. Il debutto in Serie A è avvenuto il 28 agosto scorso (Inter-Palermo), totalizzando in campionato 3 presenze, e 2 in Europa League.

