Giovinco, offerta dalla Cina: «Un mercato bollente, vedremo»

ROMA - Sebastian Giovinco attratto dalla Cina: "Quello è un mercato bollente, mi hanno riferito che c'e' un interessamento, si vedrà, ne parleremo con il Toronto, io sto bene qui e vedremo cosa vorrà fare il club. Il mio procuratore mi ha riferito che c'è un'offerta, ma non mi ha detto qual è la squadra", rivela l'ex attaccante della Juventus in un'intervista a Sky Sport, nel giorno del 30esimo compleanno, dalla "sua" Toronto, nella cui franchigia di Mls milita da due anni esatti.

TIANJIN - La squadra cinese dovrebbe essere il sempre presente Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro. Giovinco comunque non si muoverà per l'Italia: "Non mi manca. E per adesso non ho nessuna intenzione di tornare. Da quando ho lasciato la Juventus, che è rimasta la squadra più forte, non ho mai pensato a un altro club italiano nel quale poter giocare. Sto bene qui a Toronto e non ci penso. Tra l'altro mi brucia ancora aver perso la finale della Mls nell'ultima stagione". Sul rifiuto di un anno fa al Barcellona, dice: "Sì, è vero, in passato mi avevano detto che c'era un interessamento del Barça, ma sarei andato lì a fare il raccattapalle, con quei tre lì (Messi, Neymar, Suarez) non avrei mai giocato, non ero interessato perchè volevo giocare e con quei tre fenomeni che fanno la differenza anche con una sola gamba, non avrei trovato spazio".

NAZIONALE - Sul ct Ventura, che non l'ha mai preso in considerazione, spiega: "Non l'ho mai sentito, ma non è un problema, le delusioni sono altre, mi dispiace non far parte della Nazionale, ma ognuno fa le sue scelte e va bene così, a me interessa solo che ci sia rispetto. Si vede che quello che ho fatto non basta", conclude Giovinco.