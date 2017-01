Joao Mario scherza: «Se viene Cristiano Ronaldo all'Inter? Ci sto parlando»

MILANO - "Contro il Pescara sarà una gara difficile. È normale che le motivazioni contro Juve, Milan e Napoli sono diverse ma per fare un buon campionato vanno vinte queste partite". Il centrocampista dell'Inter Joao Mario, alla tv tematica del club, avverte i compagni di squadra di tenere alta l'attenzione per la sfida di sabato sera a San Siro. "Ho imparato che in Italia non ci sono partite facili. Le squadre hanno intensità, fisicamente ci sono giocatori bravi, dobbiamo essere pronti per giocare bene e vincere". Poi scherza su Cristiano Ronaldo: "Quando viene all'Inter? Sto parlando con lui diciamo che è difficile...".

CALCIOMERCATO LIVE - TUTTO SULL'INTER