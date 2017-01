Evra inizia la sua nuova avventura: «Ho detto sì al Marsiglia in sole 24 ore»

L'ex terzino della Juventus: «È un club storico, non vedo l'ora di iniziare. Non sono vecchio e lo dimostrerò sul campo. Zio Pat? Il soprannome me lo ha dato Pogba»

ROMA - «Nella vita ci sono sempre delle sorprese, il ritorno in Francia non era programmato. Ho impiegato soltanto 24 ore per accettare. Mercoledì mi allenavo con la Juventus, giovedì sono già qui. Il mio ritorno in Francia non era preventivato». Parola di Patrice Evra, nuovo acquisto dell’Olympique Marsiglia, che si è presentato così ai tifosi.

«NON SONO VECCHIO» - Poi Evra aggiunge: «Non sono vecchio e lo farò vedere in campo. In tanti mi aspettano al varco e sono contento, vuol dire che sono importante». L'ex Juve fa quindi i complimenti ai suoi nuovi tifosi: «Il pubblico è impressionante, con questi tifosi sei obbligato a dare il massimo, l’ho visto all’Europeo. Avessimo giocato qui la finale non l’avremmo persa. Voglio assaporare la follia del Velodrome».

ELOGI AL MARSIGLIA - Nel corso della conferenza stampa, ha subito elogiato la squadra allenata da Rudi Garcia: «Amo i club storici e l’OM è uno di questi, ha vinto una Champions League. Non vedo l’ora di giocare, c’è una grande atmosfera. E io sono come un bambino. Deschamps mi ha detto che è la scelta giusta e i dirigenti sono seri». Zio Pat? «È stato Pogba a darmi questo soprannome. Voglio parlare ai giovani e aiutarli» ha detto l’ormai ex terzino della Juventus che indosserà la maglia numero 21.

