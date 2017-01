Pressing Roma su Donsah, ma c'è anche il Torino

MILANO - Si accende il mercato della Roma a 5 giorni dal gong: se da una parte continuano i negoziati con il Sassuolo per Gregoire Defrel, dall'altra si registra un nuovo tentativo con il Bologna per il ghanese Godfred Donsah. Il 20enne centrocampista, seguito con interesse anche dal Torino, continua a chiedere spazio e vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Capitale. La dirigenza giallorossa vuole provare a regalare a Spalletti un vice-Nainggolan, ma saranno da convincere i vertici emiliani, finora non troppo propensi a trattare la vendita del giocatore. Domani giornata chiave, con l'arrivo dell'agente in Italia e il probabile incontro con le due parti in causa. Parti che potrebbero diventare tre, qualora il Torino dovesse decidere di sferrare un nuovo attacco, dopo i primi sondaggi di inizio gennaio (ma i granata continuano a seguire anche Lucas Castro del Chievo, prima scelta di Mihajlovic). In caso di cessione di Donsah, dunque, Roma in pole, ma il Bologna prova a resistere.

BRUNO PERES: "SIAMO ANCORA IN LOTTA PER LO SCUDETTO"