Morata, diktat al Real Madrid: «O me, o Zidane!». La Juventus ci pensa

Secondo la stampa spagnola l'attaccante ex Juventus avrebbe chiesto alla dirigenza merengue di fare una scelta definitiva: «Troppe promesse non mantenute»

ROMA - «O me, o lui». No, non c'entrano Ronaldo (il fenomeno) e Cuper ai tempi dell'Inter. Stavolta la frase l'ha detta l'ex Juventus Alvaro Morata al Real Madrid. Secondo Cadena Ser l'attaccante è stufo della panchina e al club merengue ha lanciato un diktat: «Scegliete, o rimando io o resta Zidane». Alla base della furia di Morata ci sarebbero le mancate promesse del tecnico francese che in estate gli aveva garantito una presenza fissa nel reparto d'attacco madridista.

CHE SFIDA A TRE! - Sempre secondo la stampa spagnola Chelsea, Arsenal e Juventus sarebbero pronti a fare follie pur di ottenere le prestazioni del bomber nel giro della nazionale. La squadra di Conte la prossima estate dovrà trovare un sostituto di Diego Costa, sempre più vicino ad accettare le offerte cinesi, i Gunners invece avranno il difficile conto di trovare il successore di Alexis Sanchez che non rinnoverà il suo contratto. Infine la Juve con con Morata ha mantenuto un legame affettivo molto forte. In estate sarà battaglia a colpi di milioni.

