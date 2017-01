«Marchisio ok nella nuova Juventus, ma difficilmente giocherà. Morata? Sta al Real»

TORINO - Inizia col botto la conferenza di Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta della Juventus sul campo del Sassuolo. La prima domanda è infatti su Marchisio e sul suo possibile inserimento nel nuovo corso bianconero all'insegna del 4-2-3-1: «E' compatibile con quel modulo ma difficilmente sarà della partita - ha detto il tecnico della capolista - Lichtsteiner e Alex Sandro? Stanno bene». Juventus, il riposo del guerriero Il discorso si sposta poi sulla squadra nel complesso e sull'avversario: «Dobbiamo continuare a vincere ma sarà tutt'altro che una passeggiata contro il Sassuolo, che gioca bene e sta recuperando giocatori importanti. Se andiamo lì a pensare al 'tiki-toc rischiamo di andare incontro a brutte sorprese. E' facile giocare con la Lazio dopo aver preso una batosta a Firenze o con il Milan dopo la sconfitta di Doha con una semifinale di Coppa Italia in palio: queste sono le gare in cui bisogna dimostrare fame e carattere. Al di là del modulo poi, che potrebbe cambiare già in Emilia, conta sempre l'atteggiamento collettivo e finora è stato quasi sempre giusto, se è vero che siamo primi e che abbiamo passato il turno in Champions e la Coppa Italia ci vede ancora in corsa». Juventus, ecco i sette moduli usati fin qui da Allegri

VIDEO, ALLEGRI SU MARCHISIO



IL RUOLO DI PJANIC - Si passa poi a uno dei singoli più attesi: «Il ruolo di Pjanic? Intanto lui sa giocare a calcio e stare 10 metri più avanti o indietro può condizionare solo il suo dispendio di energie, cosa comunque importante perché a volte abbiamo sofferto nella fase difensiva nell'ultimo quarto d'ora di gara. L'Inter ha promesso soldi alla squadra in caso di vittoria con il Pescara? Questo non lo so e non mi interessa - ha risposto Allegri sgranando gli occhi - io penso solo a noi che dobbiamo cercare di arrivare in fondo in Champions e vincere ancora campionato e Coppa Italia. Non dobbiamo essere conservativi, ma alzare sempre l'asticella». Chiusura sul mercato: «Morata? Sta a Madrid e sta bene al Real, ma sono contento delle cose che ha fatto alla Juventus».

LA 22esima GIORNATA

«ABBRACCIO BUFFON-TAGLIAVENTO? UNA BISCHERATA»