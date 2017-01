Torino, Mihajlovic: «Calciomercato? Quando chiuderà ne parlerò»

TORINO - Il Torino è pronto per il lunch match contro l'Atalanta. Mihajlovic non vuole sentire parlare di mercato, è concentrato solo sulla gara. Così il tecnico: "Non voglio parlare ora di mercato: quando chiuderà affronteremo l'argomento. Ho detto alcune cose ai ragazzi e voglio ribadirle anche alla stampa e ai tifosi. Non esiste l'idea di disputare mezzo campionato senza obiettivi: ora dobbiamo provare a fare più punti rispetto al girone di andata e poi a fine stagione vedremo dove saremo arrivati". L'obiettivo resta l'Europa. "E' un obiettivo da raggiungere in due anni, ma la cosa più importante è mantenere alto il nome del Toro, giocando partite aggressive e all'attacco. Queste mie parole non sono retorica, ma la base di questo club. Giocare in una squadra significa incarnarne i valori, poi viene tutto il resto. In palio non ci sono solo i punti, ma la faccia, la storia e l’onore di indossare la nostra maglia. Lavoriamo tutti i giorni per correggere i nostri errori e migliorare costantemente. Sono convinto che possiamo migliorare i 29 punti ottenuti nel girone di andata".

CONTRO L'ATALANTA - "Noi abbiamo i nostri princìpi di gioco e in linea generale li manteniamo sempre, adattandoci poi all'avversario di turno. L'Atalanta è un'ottima squadra: Gasperini ha fatto un ottimo lavoro e lanciato giovani molto interessanti. Noi dovremo stare attenti a loro, ma lo stesso dovranno fare loro rispetto a noi. Vogliamo i tre punti, non ci sentiamo inferiori a loro. All'andata ci mancavano quasi tutti gli attaccanti: siamo andati in vantaggio, ma poi siamo stati recuperati su gol evitabili. Ora sia Atalanta che Torino sono molto migliorate e dunque sarà una bella sfida. Giochiamo in casa nostra, dove abbiamo sempre fatto bene, e quindi vogliamo i tre punti. Il nostro obiettivo ora è fare i conti partita dopo partita: se dovessimo vincere avremmo un punto in più del girone di andata e questo sarebbe positivo".

NIENTE DELUSIONE - "Delusione per qualcosa? No, non direi. Mi dispiace solo quando si perde, quello sì. Soprattutto se sono gare alla nostra portata, lì sono io il primo colpevole. Vorrei vincere sempre, ma so che non è possibile. E allora penso per esempio alla gara con il Bologna, o altre volte: forse avrei potuto fare qualcosa di più. Ogni allenatore fa e cerca di dare il massimo, e magari a volte non basta, perché perdi e poi vai a ripensare a cosa avresti potuto fare di meglio. Ma io ho sempre la coscienza pulita prima della partita: ho sempre cercato di dare il massimo, e quando non basta allora resto dispiaciuto, per delle cose che magari avremmo potuto fare e che non siamo riusciti a fare. Mi arrabbio con me stesso, cerco nuove soluzioni, e penso che sia normale per ogni allenatore. Il calcio è bello solo quando si vince".

