Calciomercato Roma, Grenier non convocato per la Sampdoria

Il centrocampista francese, che oggi ha svolto le visite mediche non è a disposizione per la sfida a Marassi

ROMA - Non c'è Grenier nella lista dei convocati da Spalletti per la sfida contro la Sampdoria a Marassi. Out anche Florenzi e Nura. Il neo acquisto, che ieri è arrivato dalla Francia con un volo privato e oggi ha effettuato le visite mediche, Ecco Grenier con la sciarpa della Roma sarà a disposizione dalla gara di Coppa Italia contro il Cesena, in programma mercoledì 1 febbraio.



Ecco la lista dei convocati:



Alisson Becker, Bogdan Lobont, Wojciech Szczesny, Kostas Manolas, Emerson Palmieri, Mario Rui, Federico Fazio, Moustapha Seck, Bruno Peres, Antonio Rudiger, Thomas Vermaelen, Juan Jesus, Daniele De Rossi, Gerson, Leandro Paredes, Kevin Strootman, Radja Nainggolan, Diego Perotti, Stephan El Shaarawy, Francesco Totti, Edin Dzeko.

MESSAGGIO AL LIONE - Grenier ha ringraziato su twitter i tifosi del Lione: «Les Gones, prima di una nuova sfida, volevo ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutti i vostri messaggi. Buona partita contro il Lille», ha scritto.

Les Gones, avant de relever un nouveau défi, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages??Bon match #OLLOSC pic.twitter.com/b7aYJmwHSu — GRENIER Clément (@clemgrenier) 28 gennaio 2017

VIDEO: Visite mediche Grenier