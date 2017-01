Zerbin è del Napoli: i dettagli del contratto

MILANO - Alessio Zerbin è finalmente un nuovo giocatore del Napoli: l'ala sinistra classe '99 arriva a titolo definitivo dal Gozzano per circa 200mila euro, dopo aver segnato cinque reti in 19 partite nella prima parte di stagione.



I DETTAGLI - Il ragazzo, rappresentanto dall'Agente Fifa Alessandro Leuzzi, ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il Napoli, ma il club si è riservato l'opzione di prolungarlo fino a un massimo di altre tre stagioni. Zerbin potrebbe restare nella Primavera dei partenopei, con la possibilità di allenarsi anche in prima squadra: il direttore sportivo Giuntoli però farà un tentativo con la Spal negli ultimi due giorni di mercato.





