Calciomercato Juventus, resta l’ipotesi Luiz Gustavo

ROMA - La Juventus ribadisce che il suo mercato è chiuso, che gli ultimi giorni non riserveranno sorprese, ma chi conosce l’ad Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici invita a non fidarsi troppo: sono sinceri, per carità, ma anche svelti a cogliere eventuali occasioni last minute. In Germania, in particolare, non escludono un nuovo tentativo per Luiz Gustavo: l’ultima proposta, prestito oneroso per 2 milioni di euro, è stata respinta dal Wolfsburg che pretende l’obbligo di riscatto, la Juve non ha intenzione di sottoscriverlo (per giugno, a centrocampo, ha altri grandi obiettivi: da Corentin Tolisso a Marco Verratti) ma le parti potrebbero risentirsi. Nelle ultime ore è stato abbinato alla Juventus anche Leandro Paredes della Roma, ma in corso Galileo Ferraris smentiscono d’essere interessati, né sarà anticipato l’arrivo di Rodrigo Bentancur dal Boca Juniors: il reparto rimarrà com’è, anzi è possibile che parta anche Hernanes, il Genoa insiste ma la scelta è sua.

SOLUZIONI - Disco rosso anche per un nuovo terzino sinistro, nonostante l’addio di Patrice Evra, approdato al Marsiglia: si era parlato di Sead Kolasinac, difensore bosniaco di 23 anni dello Schalke 04, in scadenza a giugno e quindi in teoria acquisibile a prezzo di saldo, ma la trattativa non ha preso quota ed è difficile, adesso, immaginare un rilancio. La società bianconera è sempre più convinta, infatti, delle soluzioni interne, ovvero di Kwadwo Asamoah e del recuperato Federico Mattiello come vice di Alex Sandro. Si era pensato di tesserare Robin Quaison (svedese di 23 anni) dal Palermo, in sinergia con Empoli o Pescara ma le ultime voci lo danno a un passo dal Magonza. Da registrare, infine, un’indiscrezione dalla Francia: secondo France Football l’argentino Pastore, ex Palermo, 28 anni a giugno, medita di lasciare il Psg dopo 6 anni di fedeltà, e proprio la Juventus sarebbe uno dei club con maggiori chance di tesserarlo.