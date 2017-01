Calciomercato Juventus, ricambio generazionale in difesa: piace Lyanco

Il club di Agnelli guarda al futuro per il proprio reparto arretrato: Marotta proverà a strappare al San Paolo il talento brasiliano che piace anche al Porto

ROMA - Dopo l'acquisto di Mattia Caldara, lasciato in prestito all'Atalanta fino al 2018, la Juventus continua nella ricerca di giovani talenti per il futuro. E questa volta i dirigenti bianconeri hanno messo gli occhi su un altro giocatore di sicuro avvenire: Lyanco.

CHI E' LYANCO - Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojinovic, questo è il nome completo, difensore centrale del San Paolo, brasiliano (di origine serba), classe 1997. Si tratta di un difensore forte fisicamente, rapido e dotato di buona qualità tecnica. In passato è stato vicino all'Udinese, società da sempre abile nella scoperta di giovani talenti sudamericani, ma il San Paolo scelse di credere in lui e decise di non privarsene.

CONCORRENZA - Ora ci prova la Juventus, che dovrà superare la concorrenza di altri club europei interessati al 19enne brasiliano (su tutti il Porto, peraltro rivale dei bianconeri agli ottavi di Champions). D'altronde, Barzagli e soci non sono eterni ed un ricambio generazionale, prima o poi, dovrà avvenire. Lyanco è uno degli osservati speciali e la Juve vuole battere tutti sul tempo.

