Saponara si scalda: «Appena ho saputo della Fiorentina ho detto subito sì»

Il trequartista ha parlato del passaggio a Firenze in prestito dall'Empoli: «Tutto di corsa per essere a disposizione: non vedo l'ora di cominciare»

ROMA - «Ho fatto tutto di corsa per cercare di poter essere disponibile il prima possibile e cogliere questa opportunità al volo»: queste le prime parole di Riccardo Saponara da giocatore della Fiorentina. Dopo l'ufficialità del passaggio in prestito dall'Empoli, il giocatore ravennate ha infatti completato oggi le visite mediche col club di Della Valle. «Appena ho saputo della possibilità di trasferimi a Firenze ho detto subito sì - ha dichiarato attraverso un video sul profilo Twitter ufficiale della Fiorentina - Indosserò la maglia numero 21, è stata una scelta estemporanea. Il primo numero che mi è venuto in mente. Non vedo l'ora di cominciare, il tasso tecnico è la cosa più importante di questa squadra al di là della piazza».

Visite in viola per @rickysaponara "Ho scelto Firenze in un attimo.Giocherò con la maglia 21". https://t.co/rI7eUxsbJG#ForzaViola pic.twitter.com/DuCteupI9c — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 29 gennaio 2017

SAPONARA UFFICIALE ALLA FIORENTINA

TUTTO SUL CALCIOMERCATO