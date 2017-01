Orsolini è della Juventus: «Che emozione essere qui!»

TORINO - La Juventus ha presentato il suo ultimo acquisto: si tratta di Riccardo Orsolini, attaccante classe 1997. La giovane punta, prelevata dall'Ascoli, rimarrà in prestito al club marchigiano fino alla fine del campionato per poi aggregarsi alla squadra di Allegri. «Essere qui è un'emozione. Avere gli occhi addosso di tutti fa piacere e deve essere una spinta per fare meglio. Il lavoro paga sempre, quindi se lavorerò otterrò i mieri risultati».

IL COMUNICATO - «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Ascoli Picchio F.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni pagabili in due esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di € 4 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2021. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con l’Ascoli un accordo per la cessione a titolo gratuito e temporaneo fino al 30 giugno 2017 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore».

