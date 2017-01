Jesé Rodriguez è un nuovo giocatore del Las Palmas

L'attaccante spagnolo che piaceva anche alla Roma torna in Spagna in prestito

ROMA - Jesé Rodriguez torna a casa. L'attaccante spagnolo si trasferisce in prestito al Las Palmas. L'ex Real Madrid, dopo l'infelice parentesi di 6 mesi al Paris Saint Germain, ritorna nella Liga e giocherà per la squadra di casa sua, dove è nato 23 anni fa. Jesé rimarrà in prestito al club di Kevin Prince Boateng fino alla fine della stagione: una scelta di cuore e visto che ha deciso di abbassarsi lo stipendio per aiutare il Las Palmas a salvarsi.

Jesé, cedido por el PSG a la UD Las Palmas. https://t.co/xVtrOJ7WYd

¡#BienvenidoJesé! pic.twitter.com/oSksVfwVTX — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) 31 gennaio 2017

